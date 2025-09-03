Manisa’da Kayıp Görme Engelli Bulundu

GÖRME ENGELLİ KİŞİ KAYIPLAR ARASINDAYDI

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde kayıp olarak aranan görme engelli bir kişinin cesedi bulundu. 70 yaşındaki Ahmet Bozdemir’den 5 gündür haber alınamıyordu. Yakınları durumu jandarmaya bildirdi ve bu ihbar üzerine olay yerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ile AFAD ekipleri yönlendirildi.

ŞÜPHELİ VEFATIN SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Yürütülen çalışmalar kapsamında Bozdemir’in cesedi, mahalle yakınlarındaki ormanlık alandaki dere yatağında bulundu. Ekipler, detaylı inceleme yaptıktan sonra Bozdemir’in cesedini otopsi için Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna gönderdi. Olayın sebebi ve arka planı hakkında detaylar araştırılıyor.