Haberler

Manisa’da Kayıp Görme Engelli Bulundu

GÖRME ENGELLİ KİŞİ KAYIPLAR ARASINDAYDI

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde kayıp olarak aranan görme engelli bir kişinin cesedi bulundu. 70 yaşındaki Ahmet Bozdemir’den 5 gündür haber alınamıyordu. Yakınları durumu jandarmaya bildirdi ve bu ihbar üzerine olay yerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ile AFAD ekipleri yönlendirildi.

ŞÜPHELİ VEFATIN SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Yürütülen çalışmalar kapsamında Bozdemir’in cesedi, mahalle yakınlarındaki ormanlık alandaki dere yatağında bulundu. Ekipler, detaylı inceleme yaptıktan sonra Bozdemir’in cesedini otopsi için Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna gönderdi. Olayın sebebi ve arka planı hakkında detaylar araştırılıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Sungurlu’da Kaza, İki Kişi Yaralandı

Sungurlu'da bir otomobilin takla atması sonucu iki kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri ulaşırken, yaralıların durumu stabil.
Haberler

Yangın Kontrol Altına Alındı, Dönüşler Başladı

Kastamonu'nun Araç ilçesindeki orman yangınları kontrol altına alındı. Tahliye edilen 9 köyün sakinleri, evlerine dönüş yapmanın sevincini yaşıyor ve yangınla mücadele edenlere teşekkür ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.