Manisa’da Kazada 9 Öğrenci Yaralandı

KAZA ANI VE DETAYLARI

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde, okul gezisinden dönüş yolunda bulunan iki öğrenciyi taşıyan servis minibüsünün karıştığı bir kaza meydana geldi. Yunusemre Atatürk Ortaokulu’na ait olan Ruhi Çelik’in kullandığı 45 J 0209 plakalı minibüs, aynı okulun öğrencilerinin bulunduğu Tarık Bozdağ yönetimindeki 45 J 0684 plakalı başka bir minibüse arkadan çarptı. Bu üzücü kaza sonucunda 9 öğrenci yaralandı.

ÖĞRENCİLERİN SAĞLIK DURUMU

Olay sonrası yaralı öğrenciler, ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi. Yapılan kontrollerde, öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazanın, öğrencilerin Turgutlu ilçesine gerçekleştirdikleri okul gezisinin dönüş yolunda gerçekleştiği ifade edildi.