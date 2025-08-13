Manisa’da Kimyasal Maddeden 3 İşçi Hastaneye Kaldırıldı

ÜRETİM ESNASINDA HASTANEMİZDE YARALANMA OLAYI

Manisa’da bulunan bir havlupan fabrikasında üretim sırasında kullanılan kimyasal madde nedeniyle 3 işçi hastaneye kaldırıldı. Yunusemre ilçesindeki Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren fabrikada, üretim hattında yaşanan olay sonrasında AFAD ekipleri gelerek gaz ölçümü yaptı. Bu inceleme sonucunda güvenlik amacıyla ilgili bölüm boşaltıldı.

HASTANEYE KALDIRILAN İŞÇİLER

Üretim esnasında kimyasal maddeden etkilenen 3 işçi baygınlık geçirdi. Durumu gören diğer çalışanlar, arkadaşlarını hemen dışarı çıkardı ve kendileri de fabrikanın bahçesine çıkarak durumu acil sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. İlk müdahaleler fabrika bahçesinde yapıldıktan sonra, 3 işçi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ UYGULANDI

Olayın ardından AFAD ekipleri, fabrikanın güvenliğini sağlamak için gaz ölçümü gerçekleştirdi. Bu kontrollerin ardından, fabrikanın ilgili bölümleri güvenlik amacıyla boşaltıldı. Ayrıca, olayla ilgili bir soruşturma başlatıldığı belirtildi.