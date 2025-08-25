Manisa’da Korsan Taşımacılık Denetimi Yapıldı

DENETİMLERDEKİ SONUÇLAR

Manisa’da korsan taşımacılık ve işçi servislerine yönelik yapılan denetimlerde, kontrol edilen 375 araç sürücüsünden 16’sına toplam 105 bin 860 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca, 7 aracın trafikten men edildiği belirtildi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri, 20-24 Ağustos tarihleri arasında 21 ekip ve 41 personelin katılımıyla bu denetimleri gerçekleştirdi.

DEVAM EDEN DENETİMLER

Bu denetimlerde, 375 araç ve sürücüsü önceden belirlenen kriterlere göre kontrol edildi. Kusurlu olarak tespit edilen 16 araç ve sürücüsü hakkında idari para cezası uygulandı. Bunun yanı sıra, bazı araçların trafikten men edilmesi, denetimlerin amacının ne denli önemli olduğunu bir kez daha vurguladı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, korsan yolcu taşımacılığı ve işçi servislerine yönelik gerçekleştirdiği denetimlerin devam edeceğini duyurdu.