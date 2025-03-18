Manisa’da Kuraklık Dayanıklı Nohut Üretimi Projesi

PROJENİN DEVAM EDEN ÇALIŞMALARI

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi çerçevesinde, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çeşitli çalışmalar yapıyor. Bu proje sayesinde kuraklığa dayanıklı, yerli ve milli nohut üretiminin artması hedefleniyor. Projeye çiftçiler büyük ilgi gösteriyor. 2025 yılında hayata geçirilecek olan “Nohut Üretiminin Geliştirilmesi Projesi” ile belirlenen ilçelerde üreticilere Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen Azkan nohut tohumu desteği sunuluyor. Bu destekle tarımsal sürdürülebilirliğin artırılması amaçlanıyor.

NOHUT TOHUMU DAĞITIMI BAŞLADI

Daha önceki deneme ekimlerinden elde edilen başarılı sonuçlar, projenin kapsamının genişletilmesine yol açtı. Bu doğrultuda, Gördes, Selendi, Köprübaşı, Demirci ve Soma ilçelerinde toplam 23 bin 500 kilogram nohut tohumu dağıtımı yapıldı. Çiftçilerin iklim değişikliği karşısında daha dirençli hale gelmesini sağlayacak olan bu destek, Manisa’da nohut üretimini artırma konusunda önemli bir adım atıyor.

MÜDÜRDEN AÇIKLAMA

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, projeye ilişkin görüşlerini açıklarken, “Kuraklığa dayanıklı nohut üretiminin yaygınlaştırılması, iklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki etkilerini azaltmada kritik bir rol oynuyor. Bu proje sayesinde çiftçilerimiz hem verimliliklerini artıracak hem de ekonomik kazançlarını güçlendirecek. Manisa tarımını daha güçlü ve sürdürülebilir hale getirmek için projelerimize ve çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

TOHUM TESLİM PROGRAMI

İl müdürlüğü kampüs alanında ilçe müdürlüklerine gönderilmek üzere tohumların teslim alınması programına, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ile İl Müdür Yardımcıları ve diğer teknik personel katıldı. Bu etkinlik, projenin uygulanabilirliğini destekleyen önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.