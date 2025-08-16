Haberler

Manisa’da Lise Öğrencisi Bıçaklandı.

GENÇ KIZIN ÖLÜMÜNÜN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Manisa’nın Salihli ilçesinde, 16 yaşındaki lise öğrencisi Hatice Fırtına, evinde bıçaklanmış olarak bulundu. Yapılan soruşturma sonucunda, genç kızı hırsızlık amacıyla eve giren baba kuzeni Fatih F. tarafından öldürüldüğü belirlendi. Şüphelinin emniyette suçunu itiraf ettiği kaydedildi. Olay, dün saat 18.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi 279 Sokak’taki bir evde yaşandı. İşten dönen baba Selçuk Fırtına, kızı Hatice’yi yerde kanlar içinde buldu.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Babanın ihbarıyla adrese gelen sağlık ekipleri, genç kızın birden fazla bıçak darbesiyle hayatını kaybettiğini tespit etti. Hatice Fırtına’nın naaşı, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise evdeki incelemelerde, şüphelinin baba Selçuk Fırtına’nın kuzeni Fatih F. olduğunu belirledi. Bölgedeki 80 kameradan 300 saatlik görüntü incelendi. Bu çalışmalar sonucunda, şüpheli Fatih F. suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Fatih F.’nin polis ifadesinde, hırsızlık amacıyla eve girdiğini ancak Hatice Fırtına ile karşılaşınca paniğe kapılıp, genç kızı bıçakladığını söylediği öğrenildi. Zanlının polis işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.

