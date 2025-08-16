Manisa’da Mehmet Akif’in Kalp Ameliyatı

HASTA KARDENİ DÜNYAYA GELEN GÜZEL HİKÂYE

Manisa’nın Akhisar ilçesinde yaşayan Çiğdem (44) ve Erol Ay (42) çiftinin beş çocuğundan biri olan Mehmet Akif Ay, kalpten çıkan ana atardamarın altındaki darlık nedeniyle 5 yıl önce ilk ameliyatını oldu. Hastalığının nüksetmesi ve kalp kapaklarını etkilemesi üzerine yeniden ameliyat kararı alınan Mehmet Akif’in takibi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tıp Fakültesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sürerken, 2,5 yıl önce dünyaya gelen Down sendromlu kardeşi Sümeyra Gökçe’nin de kalp kapakçıklarında gelişim kusuru ve kalbinde delik tespit edildi. İki kardeş, bir gün arayla ameliyat olduktan sonra sağlığına kavuştu.

GENETİK GEÇİŞE DİKKAT

İzmir Tıp Fakültesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Nihat Çine, kalp hastalıklarının genetik geçişli olabileceğini belirtiyor. “Mehmet Akif’in 7 yaşındayken hastanemizde yapılan ilk ameliyatının ardından takipleri devam ediyordu. Bu sırada küçük kardeşinin de doğduktan sonraki takiplerinde kalp kapakçılarında gelişim kusuru ve kalbin içinde delik olduğu tespit edildi. Onun da takipleri başladı. Abisinin ameliyat kararı alınmışken, küçük kardeş için de aynı karar alındı. İkisinin birden ameliyat olmasına karar verdik. Ailesinin de böylece daha konforlu olmasını planladık. Her canlı doğumda yaklaşık yüzde 1 doğuştan kalp rahatsızlığı olma ihtimali var. Eğer bir kardeşte kalp rahatsızlığı varsa, diğer kardeşte de olma ihtimali yükseliyor. O yüzden kontrollerinin yapılması gerektiğini ailelere iletiyoruz” dedi.

KARDEŞLERİN KALP SAĞLIĞI

5 Ağustos’ta Sümeyra Gökçe’nin, 6 Ağustos’ta ise Mehmet Akif’in ameliyatının gerçekleştiğini aktaran Doç. Dr. Nihat Çine, iki kardeşin aynı yoğun bakım servisinde yan yana yataklarda kaldığını belirtti. Ameliyat sonrası diğer kardeşlerinde de kalp rahatsızlığı tespit edildiğini söyleyen Çine, “Ameliyatların ardından diğer kardeşlerini de araştırdık. 5 kardeş olan hastalarımızın diğer 3 kardeşi de kontrol edildi. Bugüne kadar sağlıklı bildikleri kardeşlerin ekokardiyografi ve genel kardiyoloji kontrollerini yaptık. Üçüncü kardeşin de kalbinde delik olduğunu tespit ettik. Gerekli tetkikleri devam ediyoruz. ‘Biz iki kardeşte var’ derken, üçüncü kardeş de eklendi” dedi.

AMELİYAT SOMUT HAZIRLIKLARI

Mehmet Akif’in kalbindeki darlığın tekrarlanma ihtimalinin daha da azaldığını aktaran Dr. Nihat Çine, “Eğer küçük yaşta bu rahatsızlıktan dolayı ameliyat olursa tekrarlama riski yüksek. Ama şu an büyük kardeş 12 yaşında, darlık oluşturacak bir büyüme ihtimali azaldı. Ameliyatta kalbin atardamarın altındaki daralmış olan bölgeyi genişleterek, normal hale getirdik. Şu anda bu kısım oldukça rahatladı. Bu darlık aynı zamanda kalp kapaklarını da etkilemişti. Büyük kardeşin ameliyatında, bu iki kapağı da onardık. Hastanemizde, yenidoğan grubundan başlayıp, erişkin yaşa gelinceye kadar tüm yaş gruplarında kompleks ameliyatlar yapılıyor. Ameliyat sayılarımız giderek artıyor” ifadelerini kullandı.

DUA VE TEŞEKKÜR

Anne Çiğdem Ay, “Oğlumuzu aylarca hastaneye götürüp getirdik. Küçük kızım Down sendromlu doğdu, onun da doğuştan fark edildi. Bir gün arayla ameliyat oldular. Doktorumuzun tavsiyesiyle kardeşleri de getirdik. Büyük kızım Cemre Nur’da (9) sorun çıktı. Doktorlarımıza çok teşekkür ederiz. Ameliyat sırasında korkmadım. Hep dua ettim, sağ salim çıktılar” şeklinde konuştu.

Baba Erol Ay ise “Ailede yoktu, büyük oğlumda böyle bir rahatsızlık çıktı. Tüm takipleri bu hastanede yapıldı. Mehmet Akif’in bazı hareketleri yapmaması lazım ama çocuk olduğu için engel olamıyoruz. Ameliyattan önce, son zamanlarda yorulmaya başlamıştı” dedi.