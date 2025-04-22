Manisa’da Minibüs Kazasında 9 Yaralı

KAZA DETAYLARI VE YARALI SAYISI

Manisa’da ortaokul öğrencilerini taşıyan bir servis minibüsünün, başka bir servis minibüsüne çarpması sonucu 9 kişi yaralandı. Kaza, saat 11.30 civarında Turgutlu kara yolunda gerçekleşti. Manisa Yunusemre Atatürk Ortaokulu’na ait 45 J 0209 plakalı minibüs, aynı okulun öğrencilerini taşıyan 45 J 0684 plakalı diğer minibüse arkadan çarptı.

KAZANIN SEBEBİ VE MÜDAHALE

Kazanın, Tarık Bozdağ’ın kullandığı minibüsün radar görünce aniden fren yapması üzerine meydana geldiği iddia ediliyor. Olayın ardından çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, jandarma ve birçok sağlık ekibi gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla en yakın hastanelere götürüldü. Tarık Bozdağ, radarın önünde yavaşladığını, bu esnada arkadan gelen minibüsün kendisine çarptığını belirtti.

ÖĞRENCİLERİN SAĞLIK DURUMU

Yaralanan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili bir soruşturma başlatıldı.