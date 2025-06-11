Manisa’da Motosiklet Denetimleri Gerçekleştirildi

MOTOSİKLET DENETİMLERİ BÜYÜK CİROYA NEDEN OLDU

Manisa’da dört gün süren motosiklet denetimlerinde toplam 598 sürücüye 1 milyon 605 bin 370 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca, 53 motosiklet de trafikten men edildi. Denetimler, 06-09 Haziran 2025 tarihleri arasında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri iş birliğiyle gerçekleştirildi. Bu uygulamalarda 62 ekip ve 121 personel görev aldı.

Gerçekleştirilen denetimlerde toplam 2 bin 836 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsü kontrol edildi. Elde edilen veriler sonucunda, plaka eksikliği nedeniyle 11 sürücüye, araç muayenesizliği nedeniyle 27 sürücüye, ehliyetsiz sürüş nedeniyle 31 sürücüye, yetersiz ehliyetle motor kullanımdan 12 sürücüye, yaya yollarında motosiklet sürmekten 9 sürücüye, kask takmamaktan 394 sürücüye ve diğer çeşitli ihlallerden 114 sürücüye işlem yapıldı.

TRAFİK GÜVENLİĞİ İÇİN SÜREKLİ DENETİM

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini artırmak için gerçekleştirdiği motosiklet denetimlerinin devam edeceğini bildirdi. Bu tür denetimlerin, bölgedeki trafik kurallarına uyumu sağlamak ve motosiklet kullanıcılarının güvenliğini artırmak amacıyla düzenlendiği vurgulandı.