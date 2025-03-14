Manisa’da Narkotik Operasyon: 11 Tutuklama

MANİSA’DA YAPILAN OPERASYONLARDA UYUŞTURUCULAR ELE GEÇİRİLDİ

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü destekli narkotik ekipleri, “Sokak Analiz ve Projeli” operasyonlar düzenledi. Bu operasyonlar sonucunda çok miktarda sentetik uyuşturucu hap ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Yapılan operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 11’i tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖZALTILAŞTIRILAN ŞÜPHELİLER VE ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Bu kapsamda, Manisa’daki istihbarat şube müdürlüğü tarafından desteklenerek narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ve ilçe narkotik suçlarla mücadele amirliklerince yapılan “Sokak, Analiz ve Projeli” çalışmalarında toplam 42 şüpheli şahsın ikametleri, iş yerleri, araçları ve üzerlerinde aramalar gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda 25,38 gram Fubinaca, 27,79 gram metamfetamin, 125 adet ecstasy hap, 45,86 gram esrar, 162 adet sentetik ecza hapı, 1 adet tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet tarihi eser sikke ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 8 bin 100 TL ele geçirildi.

TUTUKLAMA VE SERBEST BIRAKILMA DURUMLARI

Düzenlenen operasyonlar ile birlikte toplam 13 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 11’i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.