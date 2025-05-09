Manisa’da Orman Etkinliği Yapıldı

ORMAN YANGINLARINA YÖNELİK ETKİNLİK

Manisa’da orman yangınlarına yönelik alınan tedbirler çerçevesinde “Orman Benim” etkinliği gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, ülke genelinde orman yangınlarını azaltmak ve önlemek amacıyla vatandaşları bilinçlendirmek için “Orman Benim” kampanyasını yürütüyor. Bu bağlamda düzenlenen etkinlik, Spil Dağı’nda yapıldı.

ETKİNLİĞE KATILIM OLDU

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Orman İşletme İl Müdürü Fatih Öztürk ve öğrenciler katıldı. Protokol üyeleri ve öğrenciler, ormanlık alanda çöp toplayarak temizlik yapıyor. Bu tür etkinlikler, ormanların korunması konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.