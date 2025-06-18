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Manisa’da Orman Yangını Kontrol Edilmeye Çalışıyor

YANGININ BAŞLANGICI VE MÜDAHALE

Manisa’da sık ağaçlık bir alanda başlayan yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alınmaya çalışıyor. Yangın, Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Gökçeler Mahallesi’nde, bugün saat 12.45’te ortaya çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına hızla müdahale etti.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI

Yangına ilk müdahale saat 12.55’te gerçekleştirildi. Söndürme çalışmaları için bölgeye 3 uçak, 3 helikopter, 16 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 1 dozer gönderildi. Ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için yoğun bir çaba sarf ediyor. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak ve çevredeki yerleşim alanlarına sıçramasını önlemek amacıyla, çalışmalar aralıksız bir şekilde sürüyor.

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