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Manisa’da Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

ORMAN YANGINI MANİSA’DA ETKİNE OLDU

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde havadan ve karadan yangına müdahale ediliyor. Gelenbe Mahallesi yakınlarında yer alan ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın meydana geldi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 3 uçak, 7 helikopter, 25 arazöz, 14 su ikmal aracı ve 3 dozer yangının söndürülmesi için seferber edildi.

EKİPLER YANGINI KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN ÇALIŞIYOR

Ekiplerin, yangının kontrol altına alınma çalışmaları devam ediyor. Yangının büyümemesi için yoğun bir çaba içerisindeler.

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