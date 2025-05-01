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Manisa’da Otomobil Beton Bariyerlere Çarptı

OTOMOBİLİN DEVRİLMESİ SONRASI AĞIR YARALANMA

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında otomobil beton bariyerlere çarparak devrildi. E.D. yönetimindeki 35 GC 8632 plakalı araç, 2. Anafartalar Mahallesi Mimarsinan Bulvarı üzerinde bariyerlere çarptı. Takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralanarak kaza yerinde müdahale edildi.

KAZA SONRASI HIZLI MÜDAHALE

Olayın ardından sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla kaza yerine sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sürücü, Manisa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yetkililer, yaralının durumunun ağır olduğunu bildirdi.

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