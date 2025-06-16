Manisa’da Otomobil Fabrikaya Uçtu

KAZA ANI VE YARALI SÜRÜCÜ

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, yol kenarındaki bir fabrikanın bahçesine uçtu. Kaza sonucunda sürücü İzzet Polat (64) ağır yaralandı. Olay, saat 18.00 sıralarında İzmir-Ankara kara yolunun Kaynar mevkisinde gerçekleşti. Ankara’dan İzmir yönünde hareket eden Polat yönetimindeki 35 AHC 591 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini tamamen yitirince fabrikanın bahçesine savruldu.

KAZANIN SEBEPLERİ VE KURBANIN DURUMU

Otomobil, savrulmanın ardından takla atarak ağaçlara çarparak durabildi. Ters dönen aracın sürücüsü Polat, tavan ile koltuk arasında kalıp sıkıştı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine, jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Polat’ı sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından, ağır yaralanmış olan Polat Turgutlu Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedbir amaçlı olarak Manisa Şehir Hastanesi’ne transfer edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, kaza ile ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.