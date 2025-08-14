Haberler

Manisa’da Pikap, Otomobile Çarptı

DURUMUN AÇIKLANMASI

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen olayda, bir otomobile çarparak mobilya mağazasına giren pikapta bulunan iki kişi yaralandı. Kadir Çetin’in kullandığı 45 ACG 926 plakalı pikap, 8 Eylül Caddesi’nde önündeki otomobile çarptıktan sonra mobilya mağazasına girdi. Olayın bildirilmesi üzerine, sağlık ve polis ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi.

YARALILAR VE HASTANE DUYGUSU

Kazaya karışan sürücü Kadir Çetin ile eşi Hatice Çetin yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, yaralıların durumları iyi olarak değerlendiriliyor. Kazanın ardından mobilya mağazasında da hasar oluştu.

KAZA NEDENİNE DAİR AÇIKLAMA

Yaralı sürücü Kadir Çetin, aracın hakimiyetini kaybetmesinin sebebinin seyir halindeyken boğazına yiyecek kaçması olduğunu öne sürdü. Bu durum, aracın kontrolünü kaybetmesine yol açtığını ifade etti.

