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Manisa’da Şehit Ailelerine İftar Programı

EV SAHİPLİĞİ YAPILDI

Manisa’da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümünde, Vali Vahdettin Özkan ve eşi Dr. Ruhan Özkan, vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerin aileleri ve gazilerin onuruna anlamlı bir iftar programı gerçekleştirdi. Vali Özkan ve eşi, program süresince şehit aileleri, gaziler ve onların ailelerinin masalarını ziyaret ederek, etkinliğe katılanlarla yakından ilgilendi.

MANEVİYATA ÖNEM VURGUSU

Programda konuşan Vali Özkan, “Sizin maneviyatınıza toplum olarak, millet olarak hepimizin ihtiyacı var. Bu memleketin bütün bireylerinin geleceğe güvenle bakmasının en büyük güvenceleri sizin taşımış olduğunuz bu ruhtur, bu iklimdir, bu atmosferdir. Bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Gazilerimize sağlık, afiyet diliyoruz.” diyerek, şehit ailelerinin ve gazilerin önemini vurguladı.

ŞÜKRAN VE MİNNET BORCU

Devletin tüm kurumlarının şehit aileleri ve gazilerin hizmetinde olduğunu belirten Vali Özkan, “Vatanımız ve milletimiz uğruna canlarını feda eden kahramanlarımıza ve onların ailelerine şükran ve minnet borçluyuz. Şehitlerimizin ve gazilerimizin verdikleri mücadele, yalnızca geçmişin değil, geleceğimizin de teminatıdır. Bizler de her zaman, onların emanetine sahip çıkarak, bu kutsal değerleri yaşatmaya devam edeceğiz.” şeklinde sözlerini tamamladı.

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