Manisa’da Şehit Anısına İftar İkramı

SOMALILARDAN ŞEHİT UNUTULMADI

Manisa’nın Soma ilçesinde, Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü gönüllüsü Somalı öğrenciler, 2020 yılında Hakkari Dağ Komando Terörle Mücadele Harekatı Gurup Komutanlığı emrinde görevli iken, Kuzey Irak bölgesinde teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düşen Deniz piyade uzman çavuş şehit Muhammed Fatih Durhan anısına ihtiyaç sahibi ailelere iftar ikramında bulundu.

ANLAMLI ETKİNLİKTE ÇANAKKALE ZAFERİ VURGUSU

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde gerçekleştirilen etkinlikle programın anlamının daha da arttığını belirten İlçe Diyanet Gençlik Koordinatörü Fatih Başkırık, “Aynı zamanda şehidimizin ve Çanakkale Şehitlerimizin mübarek anısına, her ailemize günün hatırası olarak Al bayrağımız hediye olarak takdim edildi. Gençlerimizin hizmetlerini Rabbim kabul eylesin. Tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun.” dedi.

Soma İlçe Müftülüğü koordinesinde, Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü olarak ramazan ayı boyunca her gün ilçede ihtiyaç sahiplerine düzenli olarak iftarlık dağıtımının yanı sıra gıda kolisi dağıtımı yapıldığı da ifade edildi.