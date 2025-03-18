Manisa’da Şehit ve Gazilere İftar Programı

İFTAR PROGRAMI DÜZENLENDİ

Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve eşi Dr. Ruhan Özkan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümü dolayısıyla vatan için canını feda eden aziz şehitlerin aileleri ve gaziler için bir iftar programı gerçekleştirdi. Vali Özkan ve eşi Dr. Ruhan Özkan, şehit aileleri ile gazilerin masalarını tek tek dolaşarak onlarla yakından ilgilendi.

VALİ ÖZKAN’IN MESAJLARI

Programda bir konuşma yapan Vali Özkan, “Sizin maneviyatınıza toplum olarak, millet olarak hepimizin ihtiyacı var. Bu memleketin bütün bireylerinin geleceğe güvenle bakmasının en büyük güvenceleri sizin taşımış olduğunuz bu ruhtur, bu iklimdir, bu atmosferdir. Bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Gazilerimize sağlık, afiyet diliyoruz” dedi.

Şehit ailelerinin ve gazilerin değerine dikkat çeken Vali Özkan, “Devletin bütün kurumları şehit ailelerinin ve gazilerin emrindedir. Vatanımız ve milletimiz uğruna canlarını feda eden kahramanlarımıza ve onların ailelerine şükran ve minnet borçluyuz. Şehitlerimizin ve gazilerimizin verdikleri mücadele, yalnızca geçmişin değil, geleceğimizin de teminatıdır. Bizler de her zaman, onların emanetine sahip çıkarak, bu kutsal değerleri yaşatmaya devam edeceğiz” şeklinde ifade etti.

ŞEHİTLERİMİZE VEGAZİLERİMİZE ŞÜKRAN

Manisa’da gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlik, vatan uğruna feda edilen canların unutulmadığını ve gelecek nesillere aktarılmak üzere bu değerlerin yaşatılacağını gösterdi. Vali Özkan’ın da belirttiği gibi, toplumun ruhuna sahip çıkmak, milletin bir arada güçlü kalabilmesi için önemli bir görevdir.