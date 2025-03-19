Manisa’da Şehit Ve Gazilere Özel Tören

DEVLET ÖVÜNÇ MADALYALARI TESLİM EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, gazilere ve şehit ailelerine takdim edilmek amacıyla Manisa Valiliğine gönderilen Devlet Övünç Madalyaları ve Beratlarının Tevcihi Töreni düzenlendi. Manisa Valiliği tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, Vali Vahdettin Özkan, şehit aileleri ve gazilere madalya ve beratları sundu. Tören, Tarım İl Müdürlüğü 100. Yıl Konferans Salonu’nda yapıldı ve Vali Özkan’ın yanı sıra Garnizon Komutanı Tuğgeneral Can Tepedelen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, şehit yakınları, gaziler ve gazi dernekleri temsilcileri de katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajı okundu.

ŞEHİT VE GAZİLERİ UNUTMAYALIM

Törende, şehit ve gazilerin özgeçmişleri ile kendilerine tevdi edilen beratların okunmasının ardından, Vali Özkan, şehit ve gazilere olan minnettarlığını dile getirdi. Vali Özkan, “Küresel zalimler ve kullandığı maşalara karşı insanın evvela kendisini koruması, ailesini koruması, mahallesini, memleketini korumasını, devletini, maneviyatını, değerlerini koruması çok insani bir reflekstir. Bu insani refleksin en yüksek mertebesinde feda-i can etmiş şehitlerimiz ve yüksek bir fedakarlığa katlanmış gazilerimiz vardır. Hepimiz sizlere minnettarız” dedi.

Vali Özkan, konuşmasına devam ederek, “Bugünkü törende, Cumhurbaşkanımız adına, memleketin birliği ve bütünlüğü için en büyük fedakarlığı yapmış şehit yakınlarımıza ve gazilerimize, milletimizin teveccühünün, minnettarlığının ve duasının ifadesi olan madalyayı ve beratı takdim edeceğiz. Rabbim, bizleri şehitlerimizin şefaatinden istifade edenlerden eylesin. Bizleri, gazilik ve şehitlik kurumunun maneviyatını kaybetmeyen, o hissiyatı her zaman içinde taşıyanlardan eylesin” ifadelerini kullandı.

ŞEHİT VE GAZİLERE MADALYA VE BERAT

Konuşmasının ardından Vali Vahdettin Özkan, Şehit Piyade Teğmen Osman Alp, Şehit Mehmet Alp, Şehit Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak, Şehit Piyade Uzman Çavuş Ege Süleyman Görece’nin aileleri ve yakınları ile Gazi Eren Öner, Gazi Piyade Uzman Çavuş Bektaş Erin, Gazi İbrahim Yüzer, Gazi Piyade Sözleşmeli Er Himmet Ilıcak ve Gazi Piyade Uzman Çavuş Halim Kaya’ya Devlet Övünç Madalyaları ve Beratları tevdi etti.