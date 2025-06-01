Manisa’da Su Projesi İçin Kamulaştırma

DSİ ALAŞEHİR SULAMASI YENİLEME PROJESİ İÇİN ACELE KAMULAŞTIRMA YAPACAK

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Manisa ilinde Alaşehir Sulaması Yenileme Projesi çerçevesinde acele kamulaştırma işlemleri gerçekleştirecek. Bu konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Kararı, resmi gazete üzerinde yayımlandı.

KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZLAR BELİRLENDİ

Karara göre, Alaşehir Sulaması Yenileme Projesi kapsamında belirlenen güzergah ve alanlar içindeki bazı taşınmazların, DSİ tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırılmış durumda. Bu adım, projeye hız kazandırmayı amaçlıyor.