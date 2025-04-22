Manisa’da Suç Örgütlerine Operasyon Gerçekleştirildi

MANİSA’DA SUÇ ORGÜTLERİNE YÖNELİK OPERASYON

Manisa’da, Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘Çakallar’ ve ‘Tokuçlar’ adıyla bilinen suç örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği soruşturma çerçevesinde, 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı.

OPERASYONA 133 PERSONEL KATILDI

Bunun üzerine, Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önceden belirlenmiş adreslere yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi. 133 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı. Ancak, 1 şüphelinin kaçtığı öğrenildi. Operasyon sürecinde, Alaşehir, Sarıgöl ve Akhisar ilçelerindeki 12 adres ile 2 araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 3 milyon 622 bin 150 TL değerinde 30 senet, 124 boş senet, 560 bin TL değerinde 2 çek, 6 ajanda, 25 araç satış sözleşmesi, 3 araç ruhsatı, 11 tapu, 3 ihbarname, 2 sayfa alacak verecek ile ilgili yazılı belge, 26 gram uyuşturucu madde, 2 av tüfeği, 18 cep telefonu ve 4 harici bellek bulundu.

MAĞDURLARA YAPILAN ZORBALIK

Gözaltına alınan 11 şüpheli ve ele geçirilen materyaller, jandarma komutanlığına götürüldü. Ayrıca, iki suç örgütünün Alaşehir ilçesi ile çevresinde çiftçilikle uğraşan, maddi açıdan zor durumda kalan kişilere senet imzalatarak borçlandırdıkları, borcunu ödeyemeyen mağdurları ve ailelerini tehdit ederek yeni senet imzalattıkları belirlendi. Tefecilik yöntemiyle para aldıkları ve toplamda 55 mağdurlardan 150 milyon lira kazanç sağladıkları tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonrasında, bu iki suç örgütüne ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘tefecilik’ ve ‘tehdit’ suçları sebebiyle operasyon gerçekleştirildi.