Manisa’da Suç Örgütlerine Operasyon Yapıldı

MANİSA’DA SUÇ ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK OPERASYON

Manisa’da Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, ‘Çakallar’ ve ‘Tokuçlar’ olarak adlandırılan suç örgütlerine yönelik olarak 12 şüpheli için gözaltı kararı çıkartıldı. Bunun üzerine Manisa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden belirlenmiş adreslere 133 personelle birlikte operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı, ancak 1 şüphelinin firar ettiği öğrenildi.

ARIMALARDA BÜYÜK MİKTARDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyon çerçevesinde Alaşehir, Sarıgöl ve Akhisar ilçelerinde bulunan 12 adrese ve 2 araca düzenlenen aramada, 3 milyon 622 bin 150 TL değerinde 30 senet, 124 boş senet, 560 bin TL değerinde 2 çek, 6 ajanda, 25 araç satış sözleşmesi, 3 araç ruhsatı, 11 tapu, 3 ihbarname, alacak verecek ile ilgili 2 sayfa yazılı belge, 26 gram uyuşturucu, 2 av tüfeği, 18 cep telefonu ve 4 harici bellek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler ve ele geçirilen materyaller, jandarma komutanlığına götürüldü.

TEFECİLİK YÖNTEMİYLE HIZLA KAZANÇ ELDE EDİLDİ

Öte yandan, iki suç örgütünün Alaşehir ve çevre ilçelerde çiftçilik yapan ve maddi açıdan zor durumda kalan kişilere senet imzalatarak, üzüm ve zeytin hasadı sonrasında almak şartıyla borçlandırdıkları tespit edildi. Borcunu ödeyemeyen mağdurları ve ailelerini tehdit edip, tekrar senet imzalatarak borçlarını artırdıkları belirlenirken, suç örgütlerinin 55 mağdurdan toplamda 150 milyon lira kazanç sağladığı ortaya çıktı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonrasında bu iki suç örgütüne ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘tefecilik’ ve ‘tehdit’ suçlarından operasyon düzenlendiği bildirildi.