Manisa’da Sultaniye Üzüm Hasadı Devam Ediyor

TÜRKİYE’DE KURU ÜZÜM HASADI DEVAM EDİYOR

Türkiye’nin kuru üzüm ihracatının büyük bir bölümünü karşılayan Manisa’da, Sultaniye çekirdeksiz üzüm hasadı devam ediyor. Mart ve nisan aylarında meydana gelen don olayı nedeniyle rekoltenin neredeyse yarı yarıya azaldığı bildiriliyor. Çekirdeksiz Sultaniye üzümleri, bağlardan sabah saatlerinde toplanan işçiler tarafından hasat ediliyor ve kuruması için sergi alanlarına taşınıyor. Bu alanlarda, üzümler, su, potasyum karbonat ve zeytinyağı karışımıyla yıkanarak kuruma sürecine alınıyor. Üzümler bir hafta boyunca güneşte bekletildikten sonra işlenerek, Avrupa ve Rusya gibi birçok ülkeye gönderiliyor.

REKOLTEDE CİDDİ DÜŞÜŞ

Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, bu yılki rekoltenin ciddi şekilde etkilendiğini ifade etti. Yalvaç, “Manisa’da geçtiğimiz 21-22 Mart ve 10 Nisan tarihlerinde don felaketi yaşadık. Saruhanlı’da yüzde 90, Salihli’de ise yüzde 60 oranında zarar gördük” dedi. Bu yıl 350 bin ton rekolte beklediklerini belirten Yalvaç, “Ancak don nedeniyle bu rakamın yarısına düştük. 150 bin ton civarında bir rekolte öngörüyoruz. Ama pes etmedik, kalan ürünleri kurtarmak için bağlara bakmaya devam ettik” şeklinde konuştu.

MALİYETLER VE REKABET SORUNU

Yalvaç, Manisa’dan pek çok ülkeye kuru üzüm ihracatı yapıldığını ancak Türk çiftçisinin yüksek maliyetlerle mücadele ettiğini vurguladı. “Fransa, İngiltere, Almanya gibi ülkelere ihracat yapıyoruz. Ancak Mısır, İran ve bazı diğer ülkeler de üzüm üretimine başladı. Bu da rekabeti artırıyor. Bizim en büyük sorunumuz maliyetler. Tarım işçisi, mazot, gübre ve enerji faturaları çok yüksek. Rekabet etmekte zorlanıyoruz. Biz Türk çiftçileri olarak devletimiz ve vatanımız için üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Geçen yıl kuru üzüm fiyatlarının 105-110 TL arasında olduğunu, bu yıl ise 9 numara için fiyatın 120 TL olarak belirlendiğini söyleyen Yalvaç, açıklanan fiyatların beklentilerin altında kaldığını belirtti. “Mal azsa fiyatın yüksek olması gerekiyor. Geçen senenin yarısı kadar ürün çıkacak. Fiyatların daha yüksek olmasını bekliyorduk. TARİŞ, beklentimizin altında bir açıklama yaptı. En azından 7 numara için 120 TL açıklandığında çiftçiler daha rahat edebilirdi. Beklentimiz ise en az 140 TL civarındaydı. Ancak TARİŞ ile yaptığımız görüşmelerde ‘ihracat kısıtlı, rekabet yüksek, bu yüzden fiyatlar düşük kalıyor’ denildi” dedi.

ÇİFTÇİLERİN UYARILARI

Çiftçilere önemli bir uyarıda bulunan Yalvaç, “Eğer çiftçi paraya acil ihtiyacı yoksa, üzümünü hemen satmasın ve elden çıkarmasın. Üzümünü korursa, kasım-aralık aylarında daha iyi fiyatlar elde etme imkanı olabilir. Fakat tüccar erken alım yaparsa fiyat düşüyor. Tarım Bakanlığı ve TARİŞ’in depolama sistemini güçlendirmesi gerekiyor. Çiftçiler ürünlerini doğrudan çiftçi kuruluşlarına bırakabilir” görüşünü aktardı.

Kabazlı Mahallesi’nde çiftçilik yapan Gülsüm Uyumaz, ise “Yazımız, kışımız hep bağlarda geçiyor ama emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Bu sene geçen seneki fiyattan üzüm satıyoruz. Masraflar çok fazla, ilaç ve işçi maliyeti yüksek. Biz sadece işçiye ve ilaca çalışıyoruz, karşılığını alamıyoruz. TARİŞ fazla fiyat açıklamadı” diyerek durumlarını özetledi.