Manisa’da Sürücü Facianın Önüne Geçti

MAKİNENİN FRENNİN PATLAMASI

Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki Dalbahçe Mahallesi yönünden Avşar istikametine doğru seyir halinde olan bir iş makinesi vidanjörünün freni patladı. Bu durum sonucunda vidanjör virajı alamayarak savruldu. Sürücü Vahit P. (55), mahalledeki evlere çarpmamak amacıyla direksiyonu kırdı ve vidanjörü yan yatırarak devirdi.

SÜRÜCÜNÜN SAĞLIK DURUMU

Olayın ardından çevredeki vatandaşların durumu bildirmesiyle birlikte bölgeye itfaiye, jandarma ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri tarafından devrilen iş makinesinden çıkarılan sürücü Vahit P., ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yapılan kontroller sonucunda sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldığı duyuruldu.