Manisa’da Susam Üretimi İçin Yerli Tohum Dağıtıldı

YERLİ SUSAM TOHUMU DAĞITIMI

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Susam Üretiminin Geliştirilmesi Projesi çerçevesinde 5 ilçede toplam 6 bin dekar alana yerli susam tohumu dağıtımı gerçekleştirdi. Amaç, susam üretimini artırmak ve çiftçilere ekonomik katkı sağlamak. Susam, unlu mamuller ve tahin üretiminde yaygın kullanımı ile yüksek yağ oranı ile gıda ve sağlık açısından önemli bir tarım ürünü olarak ön plana çıkıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM FIRSATI

Düşük su ihtiyacı ve kurak şartlara dayanıklılığı sayesinde sürdürülebilir tarım için büyük bir fırsat sunan susam tarımının Manisa’da daha da artırılması hedefleniyor. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarımsal Üretimin Planlanması Yönetmeliği doğrultusunda hareket ederek üretimde arz-talep dengesini sağlamayı ve kaynakları etkin bir şekilde kullanmayı amaçladığını belirtiyor. İl Müdürü Öztürk, “Susam üretiminin desteklenmesi, üretim alanlarının artırılması ve çiftçilerimizin bilinçlendirilmesi ile sürdürülebilir ve verimli bir üretim modeli benimsiyoruz” ifade ediyor.

EĞİTİM VE DESTEK PROGRAMLARI

Bu proje kapsamında çiftçilere eğitim, tohum desteği ve modern üretim teknikleri konusunda rehberlik sağlanacak. Manisa ilinde Salihli, Kula, Demirci, Gördes ve Köprübaşı ilçelerinde toplam 6 bin dekar alanda proje yürütülecek. Sarısu çeşidi olan susam tohumları, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından bölgemiz için tescil edilmiştir. Manisa, tarımsal üretimde öncü bir şehir olarak yerli üretimi teşvik etmeye ve sürdürülebilir tarımı desteklemeye devam edecektir.

KATILIMCILARIN PROGRAMI

Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü kampüs alanında ilçe müdürlüklerine gönderilmek üzere susam tohumlarının teslim alınması programına; Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İl Müdür Yardımcıları Serdar Mersinli, Ali Gök, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Gökmen Kaya ile konu sorumlu teknik personeller katıldı.