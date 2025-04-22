Manisa’da Tefecilik Operasyonu Düzenlendi

ALİŞEHİR’DE SUÇ ÖRGÜTLERİNE OPERASYON

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde tefecilik ve tehdit iddiasıyla düzenlenen bir operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, Alaşehir ve çevresindeki yaklaşık 60 çiftçiye borç vererek tefecilik yapan ve alacaklı oldukları çiftçileri tehdit eden iki suç örgütü hakkında gözaltı kararı verildi. Bu suç örgütlerinin, bu yöntemle yaklaşık 150 milyon lira haksız kazanç sağladığı öne sürülüyor.

OPERAASYONDAN DETAYLAR

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Alaşehir, Sarıgöl ve Akhisar İlçe Jandarma Komutanlıklarının katılımı ile gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 12 adrese baskın yapıldı. Operasyona toplamda 133 personel katıldı ve yapılan çalışmalar sonucunda 11 zanlı yakalandı.

Aramalar sırasında ele geçirilen malzemeler arasında 3 milyon 622 bin 150 lira değerinde 30 senet, 124 boş senet, 560 bin lira değerinde 2 çek, 6 ajanda, 25 araç satış sözleşmesi, 11 tapu, 2 av tüfeği, 26 gram uyuşturucu, 18 cep telefonu ile çeşitli dijital materyaller yer aldı. Gözaltına alınan 11 şüpheli üzerindeki jandarma işlemleri devam ediyor, ayrıca bir şüpheli ise hala aranıyor.