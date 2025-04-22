Manisa’da Tefecilik Operasyonu Yapıldı

ALAHŞEİR’DE TEFECİLİK OPERASYONU

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde tefecilik ve tehdit iddiaları doğrultusunda 2 suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen kapsamlı soruşturma çerçevesinde, Alaşehir ve çevresindeki yaklaşık 60 çiftçiye borç verip tefecilik yaptığı iddia edilen iki suç örgütü hakkında, alacaklı oldukları çiftçileri tehdit edip yaklaşık 150 milyon lira haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 12 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı.

OPERASYONA KATILAN PERSONEL VE YAPILAN ARAMALAR

Manisa İl Jandarma Komutanlığı’nın KOM ve İstihbarat Şube Müdürlükleri, Alaşehir, Sarıgöl ve Akhisar İlçe Jandarma Komutanlıkları ile birlikte toplam 133 personelin katılımıyla 12 adrese eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. Bu operasyonda 11 zanlı yakalandı. Yapılan aramalar sonucunda, 3 milyon 622 bin 150 lira değerinde 30 senet, 124 boş senet, 560 bin lira değerinde 2 çek, 6 ajanda, 25 araç satış sözleşmesi, 11 tapu, 2 av tüfeği, 26 gram uyuşturucu, 18 cep telefonu ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ederken, bir şüphelinin ise arandığı bildirildi.