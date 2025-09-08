Manisa’da Tır Şoförleri Mağduriyet Yaşıyor

Manisa’da yük almak için Beko deposu önünde bulunan tır şoförleri, yaklaşık 9 saattir bekletildiklerini belirterek yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi. Şoförler, bu süre zarfında yemek ve su ihtiyaçlarının karşılanmadığını aktardı. Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde Beko deposu önünde yükleme için bekleyen tır şoförleri, uzun saatler beklemelerine ve temel ihtiyaçlarının karşılanmamasına ilişkin “Perişan oluyoruz” ifadeleriyle tepkilerini dile getirdi.

9 SAAT BEKLEDİKLERİNİ İFADE ETTİLER

Beko deposu önünde saatlerce bekleyen tır şoförlerinden Berk Ürşen, “Arkadaşımla birlikte tır şoförüyüz. Yaklaşık 9 saat Beko’nun önünde bekliyoruz. Çağıracaklar diye sabrediyoruz. Her seferinde 25 dakikaya kadar uzatıyorlar ve 9 saat beklemek zorunda kalıyoruz. Hala ne zaman alacaklar belli değil. Takograf sürelerimiz doluyor. Bu yüzden arabayı hareket ettiremiyoruz. Bekliyoruz ama zamanımız gidiyor. Burada perişan oluyoruz. Yemek ve su yok. Hiçbir destek yok” dedi.

KENDİ CEBİNDEN YEMEK ALMAK ZORUNDA KALDI

Ahmet Emir Kılıç benzer sorunları yaşadığını aktararak, “9 saat içinde ne bir yemek çağırdılar ne de başka bir şey. Maliyeti tamamen şoförlerin cebinden çıkıyor. Onların umurunda bile değil. Üç öğün yemek yediler ama hiçbirine çağırmadılar. Süreç çok zorluyor. Güvenlik görevlileri anlayış gösteriyor ama içerdekilerin hiç umrunda değil. Yakında toplamda 18 saat bekleyeceğim, şuan 9 saati geçirdim. Yine de girmem gerekecek. Yemek parasını bile kendi cebimden karşılıyorum” diye konuştu.