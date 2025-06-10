Manisa’da Tören Düzenlendi, Zeyrek’le Anıldı

FERDİ ZEYREK İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Evinde elektrik akımına kapılan ve hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için belediye binası önünde bir tören yapıldı. Dün Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde yaşamını yitiren Zeyrek’in cenazesi, Türk bayrakları ve Manisaspor’un bayrağı ile donatılan cenaze aracıyla belediye binasının önüne getirildi. Törene Zeyrek’in annesi Gülten, eşi Nurcan ve kızları Nehir, Elif ile Zeynep Zeyrek’in yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, çeşitli partilerden milletvekilleri, il ve ilçelerden belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, belediye çalışanları ve mahalle sakinleri katıldı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Törende Zeyrek’in öz geçmişi okundu. Eşi Nurcan Zeyrek, duygusal bir konuşma yaparak eşinin Manisa’ya olan bağlılığını anlattı. “Gecesini gündüzüne katıp ‘yapacak çok işim var’ diyordu” ifadesini kullanan Zeyrek, “16 yaşından beri ellerimiz hiç ayrılmadı. Bana hep diyordu ki ‘Nurcan dik dur 3 tane çocuğumuz var.’ Ben ona sözümü verdim bugün. Hep dik duracağım, onun kalbi bende. Sizlerden helallik istiyorum.” dedi. Zeyrek, çocuklarına hem anne hem baba olacağı sözünü verirken, “Biliyorum ki bütün Manisa’nın, Türkiye’nin duaları bizimle.” diye ekledi.

CHP GENEL BAŞKANI’NDAN ANILAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de konuşmasında Ferdi Zeyrek’in kısa bir sürede Manisa’da çok şey başardığını belirtti. “6 yaşından beri hep kürsüye çıkıp konuştu ama bu en zor konuşması.” diyen Özel, Zeyrek’in yerel seçimlerde Manisa’yı kazandığını hatırlattı. Özgür Özel, “Ferdi, benden daha çok Manisalıydı. Aşkla bağlıydı eşine, çocuklarına ve Manisa’ya.” sözlerini sarf ederken, Zeyrek’in aileine sahip çıkacaklarını vurguladı.

ŞEHİRDE DERİN BİR YAS VAR

Törende Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste de bir konuşma yaptı. Ayrıca, belediye binasına ve çevredeki reklam panolarına “yastayız” yazılı Zeyrek’in fotoğrafları asıldı. 6 Haziran akşamı Yunusemre ilçesindeki evinde elektrik akımına kapılan Ferdi Zeyrek, hastaneye kaldırılmış ve dün hayatını kaybetmişti.