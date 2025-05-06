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Manisa’da Trafik Haftası Etkinliği Yapıldı

ETKİNLİK DETAYLARI

Manisa’nın Salihli ilçesinde, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası çerçevesinde etkinlik düzenlendi. Bu etkinlik, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Salihli Bölge Trafik İstasyon Amirliği iş birliğiyle Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirildi. Etkinlikte, trafik kuralları hakkında vatandaşlar bilgilendirildi. Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, trafik ekiplerinden trafikte kullanılan ekipmanlar hakkında bilgi aldı ve Şehit Mustafa Serin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine “okul geçidi görevli” belgelerini takdim etti.

SIMÜLASYON VE UYGULAMALAR

Protokol üyeleri, emniyet kemerinin önemine vurgu yapmak amacıyla simülasyon aracı testlerini izledi. Etkinlikte yaya geçidi, protokol üyeleri tarafından boyandı. Alkol simülasyon gözlüğü ile alkollü bir kişinin görme kaybı uygulamalı olarak gösterildi. Aynı zamanda katılımcılara kırmızı düdük dağıtıldı.

KATILIMCILAR

Programa, Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan da destek vererek katılım sağladı. Bu etkinlik, trafik güvenliğine dikkat çekmeyi hedefliyor.

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