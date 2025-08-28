Manisa’da Traktör Sulama Kanalına Düştü

TRAKTÖR KAZASI MANİSA’DA MEYDANA GELDİ

Manisa’nın kırsal Urganlı Mahallesi’nde öğleden sonra 12.30 sıralarında talihsiz bir olay gerçekleşti. Fatih Çağal’ın kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda sulama kanalına düştü. Olayı gören çevredekiler, durumu hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede, Fatih Çağal’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.