Gündem

Manisa’da Traktör Sulama Kanalına Düştü

manisa-da-traktor-sulama-kanalina-dustu

TRAKTÖR KAZASI MANİSA’DA MEYDANA GELDİ

Manisa’nın kırsal Urganlı Mahallesi’nde öğleden sonra 12.30 sıralarında talihsiz bir olay gerçekleşti. Fatih Çağal’ın kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda sulama kanalına düştü. Olayı gören çevredekiler, durumu hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede, Fatih Çağal’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Gündem

Güngören’de Eski Başkan Vuruldu

İstanbul Çekmeköy'de bir kafede eski spor kulübü başkanına düzenlenen silahlı saldırıda, ağır yaralanan Tuncay Meriç hastanede yaşamını yitirdi. Polis, saldırganı arıyor.
Gündem

Teknofest Mavi Vatan başladı mı? Bakan Güler yanıtladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her an göreve hazır olduğunu vurgulayarak, Cumhurbaşkanı'nın önceki açıklamalarını yineledi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.