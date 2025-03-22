Manisa’da Türkiye Üniversiteler Karate Şampiyonası

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KARATE ŞAMPİYONASINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ), Türkiye Üniversiteler Karate Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyor. Şampiyona, açılış töreninin gerçekleştirilmesiyle başladı. Manisa CBÜ ev sahipliğinde, 21-23 Mart tarihleri arasında yapılan Türkiye Üniversiteler Karate Şampiyonası Açılış Töreni, Şehzadeler Yerleşkesinde düzenlendi. MCBÜ Atatürk Spor Salonunda yapılan açılışa, Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Yönal, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Temsilcisi Prof. Dr. Murat Kul, öğretim elemanları ve 44 üniversiteden gelen sporcular ile öğrenciler katıldı.

ŞAMPİYONA AÇILIŞ TÖRENİ

Sporcuların alana daveti ile başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, burada yaptığı konuşmada, “Karate disiplin ve azmin sergilendiği bir spordur. Bu sahada sadece yeteneklerinizi sergilediğiniz değil, centilmenliğin, takım ruhunun oluştuğu bir yerdir. Bugün burada sergilenecek mücadele hem bireysel hem takım ruhunun göstergesi olacaktır” dedi. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Yönal, “Spor hayatımızın merkezinde ulusal ve uluslararası birliğimizi beraberliğini sağlayan en önemli unsurlardan biridir. Dijital çağın en önemli özelliklerinden biri de dikkat dağınıklığı oluşturması. İşte spor bu dikkat dağınıklığını gidermede önemli rol oynuyor” şeklinde konuştu.

REKTÖR KİBAR’IN AÇIKLAMALARI

Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, Manisa Celal Bayar Üniversitesi olarak 64 üniversitenin katılımıyla gerçekleşen Türkiye Üniversiteler Karate Şampiyonası’nın açılışında bulunmanın memnuniyetini ifade ederek, “Bugün sporun birleştirici gücünden faydalanarak, gençlerimizin sadece fiziksel güçlerini değil aynı zamanda karakterlerini de şekillendiren bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Karate azim, disiplin ve odaklanmanın simgesi bir spor dalıdır ve üniversite öğrencilerimizin bu alandaki becerilerini görmek bizler için büyük onurdur” dedi.

Rektör Kibar, bu şampiyonanın sadece kazanmanın değil, aynı zamanda dostlukların pekiştiği ve yeni deneyimlerin kazanıldığı bir etkinlik olmasını umarak, “Hepimizin bu süreçten büyük keyif alarak elinizden gelenin en iyisini yapacağınızdan hiç şüphem yok. Tüm sporculara başarılar diliyor, şampiyonanın hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadesini kullandı.

KUMİTE MÜSABAKALARI SONUÇLARI

Kumite müsabakalarında dereceye giren sporcular ise şöyle sıralandı: Erkekler 67 Kg Kumite kategorisinde birinciliği Marmara Üniversitesi’nden Yusuf Kılıç kazanırken, Bursa Uludağ Üniversitesi’nden Muhammed Hamza Onur Yazıcı ikinci oldu. Üçüncülüğü ise Adıyaman Üniversitesi’nden Savaş Öğüş ve 18 Mart Üniversitesi’nden Alişan Akkaya paylaştı. Kadınlar 50 Kg Kumite kategorisinde İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nden Rabia Çalış altın madalya kazanırken, İstanbul Aydın Üniversitesi’nden Müşerref Özdemir gümüş madalyanın sahibi oldu. Bronz madalya ise Anadolu Üniversitesi’nden Simany Durmaz ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nden Kübra Yazıcı arasında paylaşıldı. Kadınlar 55 Kg Kumite kategorisinde İstanbul Kent Üniversitesi’nden Damla Ocak birinci, Anadolu Üniversitesi’nden Birsu Gaya Özyazmacı ikinci, İstanbul Beykent Üniversitesi’nden Buse Kaya ve Marmara Üniversitesi’nden Buse Kılıç ise üçüncülüğü paylaştı. Kadınlar 61 Kg Kumite kategorisinde İstanbul Aydın Üniversitesi’nden İrem Durmaz birinciliği elde etti, Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nden Nurbade Büber ikinci sırada yer aldı. Üçüncülüğü ise Anadolu Üniversitesi’nden Özge Aslantaş ve Gazi Üniversitesi’nden Sena Kızılaslan paylaştı. Türkiye Üniversiteler Karate Şampiyonası, 23 Mart’a kadar devam edecek. Dereceye giren sporcular, ulusal ve uluslararası platformlarda Türkiye’yi temsil etme hakkı kazanacak.