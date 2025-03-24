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Manisa’da Tütün Operasyonu: Üç Gözaltı

JANDARMA OPERASYONUNDA KAÇAK TUTUN ELE GEÇİRİLDİ

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarda üç şahsa ait adreslerden çeşitli miktarlarda kaçak tütün ve makaron yakalandı. Manisa İl Jandarma Komutanlığı’nın KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan bu çalışmalar sonucunda, KOM Şube Müdürlüğü ve Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri E.H. (41/E) ve E.H. (42/K) isimli şahısların evinde, M.A. (34/E) isimli şahsın iş yerinde arama gerçekleştirdi.

YAKALANAN MALZEMELERİN MİKTARI

Arama sırasında, toplamda 288 bin 760 adet içi tütünle doldurulmuş makaron sigara, 22 bin 400 adet boş makaron, 19 kilogram açık sarmalık kıyılmış tütün, 196 bin 450 kilitli poşet ve 55 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Üç şüpheli şahsın, adli makamlara sevk edilmek üzere Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alındığı bildirildi. Bu operasyon, kaçak tütünle mücadelenin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

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