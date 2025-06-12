Manisa’da Ücretsiz Spora Kayıt Başladı

2025 YAZ DÖNEMİ KAYITLARI BAŞLADI

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın her yıl 81 ilde düzenlediği GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları’nın 2025 yaz dönemi kayıtları Manisa’da başladı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, merkez ve 17 ilçede düzenleyeceği GSB Spor Okulları ile 5-18 yaş arası çocuk ve gençlere 30 farklı branşta ücretsiz sportif eğitim imkanı sunacak. Bu eğitimler, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı spor tesislerinde, uzman antrenörlerin desteğiyle gerçekleştirilecek.

ÜCRETSİZ SPOR KURS LARI

GSB Spor Okulları dahilinde atletizm, badminton, bocce, basketbol, boks, cimnastik, eskrim, güreş, futbol, judo, karate, hentbol, masa tenisi, tekvando, okçuluk, voleybol, tenis, muay thai, wushu, atıcılık, bisiklet, satranç, çim hokeyi, wellness, halk oyunları, oryantiring, flor curling, dart, su topu ve yüzme gibi birçok branşta kurs verilecek. Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi kapsamında 7’den 70’e herkes için yüzme kursları düzenlenecek. GSB Engelsiz Spor Okulları çerçevesinde ise engelli bireylere yönelik yüzme ve cimnastik kursları açılacak.

EĞİTİMLERİN ÖNEMİ VURGULANDI

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, GSB Spor Okulları’nın çocuklar ve gençler için önemli bir fırsat sunduğunu ifade ederek şu şeyleri belirtti: “Yaz tatilinde çocuklarımızın ve gençlerimizin hem fiziksel hem de sosyal yönden gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 30’dan fazla branşta ücretsiz sportif kurslar düzenliyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yatırımları sayesinde Manisa’nın 17 ilçesinde modern spor tesislerine sahibiz. Uzman antrenör kadromuzla, çocuklarımızın yaz tatilini en verimli şekilde geçirmesi için çaba gösteriyoruz. Velilerimiz, çocuklarının kayıtlarını yaz boyunca yaptırabilirler. Tüm Manisalıları GSB Spor Okulları’na davet ediyoruz.”