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Manisa’da Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

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UYUŞTURUCU TİCARETİNE YÖNELİK OPERASYON

Manisa’da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, nakliyesi ve kullanımı üzerine çalışan Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları ile önemli bir bilgiyi elde etti. 18 suç kaydı bulunan G.A.’nın (38) ticari taksiyle İzmir’den büyük miktarda uyuşturucu getireceği bilgisini alan ekipler, harekete geçerek şüpheliyi takibe aldı.

BÜYÜK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, G.A.’nın kiraladığı ticari taksiyi Kocaçeşme Mahallesi’nde durdurdu. Yapılan aramalarda araçta toplam 4 bin 872 sentetik ecza hap bulundu. Bunun yanı sıra, şüphelinin üst aramasında 1 adet tuğralı çocuk bilekliği, 1 adet üç çeyrekli kadın bilekliği, 1 adet tek yarım altınlı kadın bilekliği, 1 adet tek taşlı yüzük, 3 adet altın yüzük, 2 adet kalpli küpe ve 1 adet ucunda tura takılı altın kolye ele geçirildi. G.A. gözaltına alındı ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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