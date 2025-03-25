Manisa’da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

MANİSA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde, jandarma ekipleri uyuşturucu satıcılarına karşı bir operasyon düzenleyerek önemli bir başarı elde etti. Operasyon sonucunda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi ve 1 kişi gözaltına alındı.

ŞÜPHELİYE YÖNELİK İŞLEM

Ekipler, uyuşturucu madde sattığı tespit edilen R.B.Y. isimli şüpheliye yönelik harekete geçti. Şüphelinin ikametinde yapılan aramalar sonucunda 10 bin 58 adet uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınan R.B.Y., adliyeye sevk edilmek için gerekli işlemler yapılmak üzere götürüldü.