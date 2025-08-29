Manisa’da Uyuşturucu Operasyonu, 2 Tutuklama

UYUŞTURUCU OPERASYONU SONUCU İKİ ŞAHIS TUTUKLANDI

Manisa’nın Akhisar ilçesinde gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonuyla, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri sokak satıcılarına yönelik bir operasyon düzenledi. Yapılan arama işlemleri neticesinde bir şüpheliden 1,20 gram bonzai maddesi ele geçirildi; bu şahıs hakkında TCK 191 uyarınca işlem yapıldı.

ŞÜPHELİLERİN İKAMETLERİNDE ARAMA YAPILDI

Elde edilen bilgilerin ardından uyuşturucu maddeyi temin eden A.K. (69) ve K.K. (52) isimli şahısların ikametlerinde arama gerçekleştirildi. Bu aramalarda, toplam ağırlığı 16,67 gram olan 4 parça bonzai ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 bin 550 TL bulundu. A.K. ve K.K., “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçlamasıyla gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen iki şüpheli, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Akhisar’daki bu uyuşturucu operasyonu, sokak satışlarını engellemeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.