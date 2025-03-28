Manisa’da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

SARIGÖL’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla, Denizli’den getirilen uyuşturucu maddeyi paketlemek üzere hazırlanan 3 kişi gözaltına alındı. Alınan istihbarat doğrultusunda, Çanakçı Mahallesi’nde belirlenen adreste harekete geçen Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelileri takip etti.

BASKINDA ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan baskında şüphelilerin ikametlerinden 10 gram metamfetamin, 6 uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 3 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.Ç.A. (51), M.F.E. (27) ve A.E. (27) isimli şüphelilerin işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.