Manisa’da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Tutuklandı

manisa-da-uyusturucu-operasyonu-8-supheli-tutuklandi

Manisa’nın Akhisar ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu neticesinde 8 şüpheli tutuklandı.

BAŞSAVCILIK ÇALIŞMA BAŞLATTI

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin imal ve ticareti ile uğraşan şahıslarla ilgili çalışma yürütmeye başladı.

OPERASYON DÜZENLENDİ

12-17 Şubat tarihleri arasında belirlenen adreslere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyon sonucunda G.B. (38), S.G. (25), C.T. (26), S.K. (33), M.D. (34), H.İ.K. (21), E.A. (45) ve M.P. (28) isimli kişiler gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERE AİT YERLER ARANDI

Şüphelilerin evlerinde, iş yerlerinde ve araçlarda yapılan aramalarda toplam 198,74 gram metamfetamin, 16,7 gram bonzai, 15 sentetik hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

ÇIKARILDIKLARI MAHKEMEDE TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan bu şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

