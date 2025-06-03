Manisa’da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Tutuklu

MANİSA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 8 kişi tutuklandı. Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin imal ve ticaretini yapan şahıslara karşı eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

OPERASYON DETAYLARI

Yapılan operasyonlarda, narkotik arama köpeği de yer aldı. Şahısların ev ve eklentilerinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlar neticesinde Y.G. ve A.G. isimli 8 şüpheli gözaltına alındı.

TUTUKLAMA SÜRECİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon sırasında çekilen görüntüler ve ele geçirilen maddelere ilişkin fotoğraflar da kamuoyuyla paylaşıldı.