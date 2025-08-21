Haberler

Manisa’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

MANİSA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Manisa’da jandarma ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonla 30 bin 408 adet sentetik hap ele geçirdi. İlgili olay çerçevesinde, 2 şüpheli gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

GÖZALTILAR VE ARAMA OPERASYONU

Manisa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir adreste çok sayıda sentetik hap bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerin gerçekleştirdiği aramalarda, 22 yaşındaki İ.Ö. ve 21 yaşındaki M.C.G. isimli şüphelilerin evlerinde 30 bin 408 adet sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı ve tutuklandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Seydikemer Yangını Kontrol Altına Alındı

Seydikemer'de ormanlık bir alanda meydana gelen yangın, yerleşim alanlarına ulaşmadan kontrol altına alındı. Olay yerine birçok ekip sevk edildi.
Haberler

İsrail, Gazze’yi İşgal Etme Niyeti Taşıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, müzakerelere başlayacaklarını belirtmesine rağmen, Hamas ile ateşkes sağlansa dahi Gazze'yi işgal edeceklerini açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.