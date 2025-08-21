Manisa’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

MANİSA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Manisa’da jandarma ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonla 30 bin 408 adet sentetik hap ele geçirdi. İlgili olay çerçevesinde, 2 şüpheli gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

GÖZALTILAR VE ARAMA OPERASYONU

Manisa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir adreste çok sayıda sentetik hap bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerin gerçekleştirdiği aramalarda, 22 yaşındaki İ.Ö. ve 21 yaşındaki M.C.G. isimli şüphelilerin evlerinde 30 bin 408 adet sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı ve tutuklandı.