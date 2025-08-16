Manisa’da Üzüm Hasadı Başladı

HASAT VE KURUTMA SÜRECİ BAŞLADI

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bulunan Gediz Nehri Havzası’nda, Sultani çekirdeksiz üzümün hasat ve kurutma süreci başladı. İzmir’in Menemen ilçesinden Manisa’nın Sarıgöl ilçesine kadar uzanan bu havzada, Antik Dönem’den beri yetiştirilen üzüm, kendine özgü yeşil renginden kahverengiye dönüşme aşamasına geçti. Tarım işçileri, güneşin doğmasıyla birlikte hasat işlemlerine başlayarak asmalardan üzümleri kesiyor ve traktörlerle sergi alanlarına götürüyor.

ÜZÜMLERİN KURUTMA SÜRECİ

Hasat edilen üzümler, burada daha parlak görünmeleri ve güneş ışınlarından korunmaları için su, zeytinyağı ve “posata” adı verilen potasyum karbonat karışımıyla yıkanıyor. Serum alanlarında yaklaşık 10 gün bekletilen üzümler, kurutularak yeşilden kahverengine dönüşüyor. Yağmur ve çevresel etkenlere karşı korunarak kurutulan üzümler, ardından satılmak üzere işletmelere yönlendiriliyor. Gediz Nehri Havzası’nda yaklaşık 1 milyon dekar alanda yetiştirilen Sultani çekirdeksiz üzümlerin büyük bölümünün, kurutma işleminin ardından dış pazarlara sunulması hedefleniyor.

EMEK YOĞUN BİR HASAT DÖNEMİ

Üreticilerden Burcu Sever Özgenç, üzüm hasat sürecinin yoğun emek gerektirdiğini ifade etti. Hasat çalışmalarının sabah 05.30 sularında başladığını ve akşam 14.00 civarında sona erdiğini açıklayan Özgenç, “40 derece havada üzüm kesme çalışmalarımız devam ediyor. Bu yıl dolu ve don hasarı nedeniyle üzümde verimi oldukça düşük. Üreticiler olarak biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Üzümler tamamen insan emeğinin gücüyle toplanıyor.” şeklinde görüş bildirdi.

MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ

Mevsimlik tarım işçisi Ramazan Başkurt ise, Mardin’den ekmek parası kazanmak amacıyla Turgutlu’ya geldiğini ve 1 ay boyunca üzüm hasadında çalışmayı planladığını aktardı.