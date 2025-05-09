Manisa’da Üzüm Yaprağı Satılıyor

DÜNYA ÜZÜM ÜRETİMİNDE ÖNEMLİ BİR MERKEZ

Dünyanın önde gelen üzüm üretim merkezlerinden biri olan Manisa’nın Alaşehir ilçesinde çiftçiler, mayıs ayında yeşeren asmalardaki yaprakları satarak ek gelir elde ediyor. İlçenin farklı köylerinde sabahın erken saatlerinde bağ yolunu tutan üreticiler, Sultaniye üzümü asmalarındaki taze yaprakları topluyor. Üzüm çiftçisinin “yaprakbank” olarak adlandırdığı alım merkezlerine getirilen asma yaprakları, kilogramı ortalama 70 liradan satılıyor. Yapraklar, taze veya salamura olarak pazara sunuluyor.

Alaşehir ASPARAGUS YAPRAĞIYLA İLGİ ÇEKİYOR

Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan, AA muhabirine, coğrafi işaretli Alaşehir asma yaprağının damarsız yapısı, ipeksi dokusu ve lezzetiyle hem yurt içinde hem de yurtdışında büyük bir ilgi gördüğünü aktardı. Seyhan, asma yaprağının Alaşehir ekonomisine ciddi katkı sağladığını ve bunun üreticiler için üzüm hasadı öncesi önemli bir gelir kaynağı olduğunu anlattı.

Üreticilerden Ayşe Akgedik, asma yaprağına olan talebin hem yurtdışında hem de iç piyasada arttığını belirterek, “Üzümün kilosu 90-100 lira arasında, ancak yaprağın kilosu 70 lira ve neredeyse hiç masrafı yok. Bu nedenle yaprak satmak daha kazançlı. Sabah erken saatte kalkıp yaprağımızı topluyoruz. Yaprakbanka getiriyoruz, paramızı peşin alıp evimize dönüyoruz. Günlük ihtiyaçlarımızı bu şekilde karşılayabiliyoruz.” dedi.

Yasin Ertürk ve Hatice Akkoç da, temmuz ayının sonuna kadar süren yaprak toplama mesaisinin kendileri için ek gelir oluşturduğunu dile getirdi.