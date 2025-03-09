Manisa’da Yamaç Paraşütçüsü Hayatını Kaybetti

YAMAÇ PARAŞÜTÜ YAPARKEN HABER ALINAMADI

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde yamaç paraşütü gerçekleştiren bir sporcudan haber alamayan yakınlarının yaptığı ihbar sonrası arama kurtarma çalışmaları başladı. Bu çalışmalar sonuç vererek, paraşütçünün cesedine ulaşıldı. Edinilen verilere göre, yamaç paraşütü sporcusu Tuncay Öğüt (62), cumartesi günü öğleden sonra arkadaşlarıyla birlikte İzmir’den Manisa Saruhanlı’nın Halitpaşa Mahallesi’ne gelerek yamaç paraşütü yapmak üzere atlayışa geçti.

ARKADAŞLARI IŞIKTA ARAMA YAPTI

Saat 15.00 civarında Çınaroba Mahallesi’ndeki 1120 rakımlı bir dağdan Salihli’ye yönelik olarak havalanan Öğüt’ten sonraki süreçte bir daha haber alınamadı. Kendisinden haber alamayan arkadaşları durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine bölgede jandarma, AFAD, AKUT, Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği (Manisa MAT) ekipleri arama çalışmaları başlattı. Gece boyunca süren bu çalışmalar sonucunda, bugün saat 12.00 sıralarında Öğüt’ün cenazesine ulaşıldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öğüt’e ait paraşütün nasıl düştüğüne dair henüz net bir bilgi bulunmuyor. Olayın detaylarıyla ilgili olarak soruşturma başladı. Öğüt’ün cenazesi otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.