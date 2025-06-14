Manisa’da Yangın İki Eve Sıçradı

MANİSA’DA YANGIN FELAKETİ

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, tek katlı bir müstakil evde meydana gelen yangın, komşu eve de sıçradı. İtfaiyecilerin ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kontrol altına alınan yangında iki evde önemli hasar oluştu.

YANGININ SEBEBİ BELİRSİZ

İstasyonaltı Mahallesi İstekli Sokak’taki tek katlı müstakil evde saat 12.00 sıralarında, sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yanında bulunan komşu eve de sıçradı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İTFAİYE VE EKİPLER HIZLA MÜDAHALE ETTİ

İhbarın ardından, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Alevler, itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşların iş birliğiyle yaklaşık bir saatte kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangının nedenine dair soruşturma başlatıldığı belirtildi.