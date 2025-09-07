Manisa’da Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Manisa’nın Demirci ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Hoşçalar Mahallesi Başalan mevkisinde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın oluştu. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

MÜDAHALE ÇALIŞMALARI

Ekipler yangına müdahale için 1 uçak, 1 helikopter ve 2 arazöz kullandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci İtfaiye ekipleri de arazözlere su ikmali yaptı. Yaklaşık 2 saatlik yoğun çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı.