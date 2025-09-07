Haberler

Manisa’da Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Manisa’nın Demirci ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Hoşçalar Mahallesi Başalan mevkisinde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın oluştu. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

MÜDAHALE ÇALIŞMALARI

Ekipler yangına müdahale için 1 uçak, 1 helikopter ve 2 arazöz kullandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci İtfaiye ekipleri de arazözlere su ikmali yaptı. Yaklaşık 2 saatlik yoğun çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı.

ÖNEMLİ

Haberler

673. Elmalı Güreşleri Ödülleri Verildi

Antalya'nın Elmalı ilçesinde gerçekleşen 673. Tarihi Yağlı Güreşler'de başpehlivan Enes Doğan altın kemerini aldı. Hakan Çetin, 674. güreşlerin ağalığını kazandı.
Haberler

TFF 2. Ligde Karaman FK, İnegölspor’a Yenildi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Karaman Futbol Kulübü, İnegölspor'a 2-0 yenilerek sahasında kötü bir performans sergiledi. İnegölspor'un gollerini Kerem Dönertaş ve Taner Gümüş attı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.