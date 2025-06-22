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Manisa’da Yangın Yeniden Alevlendi

YANGININ YENİDEN ALEVLENMESİ

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde, dün başlayan yangın bu sabah kontrol altına alındı. Ancak, yangının farklı noktalardan yeniden alevlenmesi, durumu zorlaştırdı. Yangın, Kırkağaç’a bağlı Gelenbe Mahallesi’nde meydana geldi ve dünden itibaren 16 saatlik bir sürede kontrol altına alındı. Fakat yangın, başka bir alandan yeniden ortaya çıktı.

MÜDAHALE ÇALIŞMALARI

Yangının saat 12.20 sıralarında kuvvetli rüzgarın etkisi ile yeniden başlamasıyla birlikte, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, olay yerine hızla yönlendirildi. Yangına, 4 uçak, 4 helikopter, 25 arazöz, 11 su tankeri ve 4 dozerle hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Güçlü hava koşulları nedeniyle müdahale çalışmaları devam ediyor ve ekipler yangının yayılmasını engellemeye çalışıyor.

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