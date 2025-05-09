Manisa’da Yapraklar Üreticilere Kazanç Sağlıyor

YAPRAK ÜRETİMİNİN ARTIŞI

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, tanınmış Sultaniye üzümünün hasat dönemi yaklaşırken, üzüm üreticileri için asma yaprağı önemli bir gelir kaynağı haline geliyor. Üreticiler, sabah saatlerinde bağlardan topladıkları yaprakları toptancılara satıyor ve böylece günlük ihtiyaçlarını karşılıyor. Yapraklar, kilosu 70 TL’den satılırken, pazarda 200 TL’ye kadar alıcı buluyor. Sabah erkenden bağlara giden üreticiler, topladıkları yaprakları çuvallara ve kelterlere yerleştirerek alım merkezlerine getiriyor. Burada tartılan yapraklar, demetler halinde kasalara yerleştirilip, ‘Yaprakbank’ olarak adlandırılan merkezlerden nakit olarak satış yapılıyor.

İHRACATTA DİKKAT ÇEKEN PAZARLAR

Asma yaprağı ihracatında, Ukrayna ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde önemli pazarların oluştuğu belirtiliyor. İç pazardaki talep de her geçen yıl artış gösteriyor. Üreticiler, yaprak satışının üzüm satışından daha karlı olduğunu vurguluyor. “Üzümün kilosu 90-100 TL, fakat yaprağın kilosu 70 TL ve neredeyse hiçbir masraf yok. Bu nedenle yaprak satmak daha kazançlı,” diyorlar.

Alaşehir ASMALIĞI VE EKOLOJİK KATKI

Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan, coğrafi işaretli Alaşehir Asma Yaprağı’nın damarsız yapısı, ipeksi dokusu ve lezzetiyle hem yurtiçi hem de yurtdışında büyük ilgi gördüğünü belirtiyor. Seyhan, “Alaşehir bağ yaprağımız, coğrafi işaretli bu ürünümüz. Besleyiciliğiyle tüm dünyada, Avrupa’da özellikle Ukrayna’da ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai şehrinde iyi bir pazar oluştu. Bu pazarın devamlılığı için de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Asma yaprağı, Alaşehir ekonomisine ciddi katkı sağlıyor ve üreticilerimiz için üzüm hasadı öncesinde önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor,” şeklinde açıklıyor.

Üreticiler ise, “Sabah erken saatte kalkıyor ve yaprağımızı topluyoruz, Yaprakbank’a getiriyoruz. Paramızı peşin alıp evimize dönüyoruz. Günlük ihtiyaçlarımızı bu şekilde karşılayabiliyoruz. Bir kilo yaprak 70 TL. İyi fiyatla üzümden daha fazla kazanıyoruz. Hasat öncesi bu şekilde gelir elde ederek ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz,” ifadeleriyle görüş bildiriyor. Öte yandan, toptan 70 TL’ye satılan asma yapraklarının Manisa’nın pazarlarında 200 TL’ye kadar alıcı bulduğu öğreniliyor.