Manisa’da Yaşlılık Çalıştayı Yapıldı

YAŞLILIK ORANLARI HIZLA ARTMAKTA

Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Kılıç, yaşlılık oranlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Manisa yerelinde düşündüğümüz zaman 13,2 yaşlılık oranıyla müthiş bir hızla yaşlandığımızı görüyoruz. Türkiye ortalaması da aşağı yukarı 3 puan üstündeyiz” ifadelerini kullandı. Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen II. Yaşlılık Şurası çerçevesinde, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmak, karşılaştıkları sorunlara çözümler sunmak ve veriye dayalı hak temelli yaşlanma politikalarını geliştirmek amacıyla bir çalıştay gerçekleşti. Çalıştay, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde yapıldı.

ÇALIŞTAYIN ANLAM VE ÖNEMİ

Çalıştayın açılışında konuşma yapan İl Müdürü Mustafa Kılıç, “Bu ömrümüzün üçüncü aşaması. Yaşlılık; çocukluk ve gençlik evrelerinden sonraki en uzun aşamalardan bir tanesidir. Biz kurum olarak bu güzel insanlara bu alanda hizmet vermenin şerefini ve onurunu yaşıyoruz. Bugün burada bulunma amacımız elbette sorunlar ve bu sorunlara karşı üretilmesi gereken çözümler. Ancak bu çalışma yalnızca bugünü değil, yarınları da kapsayan bir projedir. Bu mirası gelecek nesillere aktarma gerekli bir konu” dedi. Kılıç, Manisa’nın yaşlılık oranının Türkiye ortalamasından yüksek olmasının önemine değinerek, “Bu, çok önemli bir veri. Manisa, bir turizm, sanayi ve tarım kenti. Aileler genellikle evde en az bir veya iki kişi çalışıyor. Bu durum, ebeveynlerimiz için bakım konusunda zorluklar yaratıyor. İnsanlar geçim sıkıntısı yaşıyor. Manisa’da ortaya konulan her konu, Türkiye genelindeki sorunların çözümünde de bize ışık sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

İHTİYAÇLAR PAYLAŞILDI

Çalıştaya katılan huzurevi sakinleri, programda söz alarak taleplerini dile getirdi. Katılımcılar, sağlık hizmetlerinden sosyal etkinliklere, ulaşımdan bakım hizmetlerine kadar pek çok konuda öneriler sundu. Kendilerine bu fırsatın verilmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade eden kişiler, düşüncelerini paylaşarak yaşlılık alanındaki ihtiyaçları vurguladı. Çalıştaya, Manisa Vali Yardımcısı Erhan Günay, İl Müdürü Mustafa Kılıç, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seyhun Kürşat, Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Ümit Atman, kamu ve yerel yönetim temsilcileri ile gönüllüler katıldı.